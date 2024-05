Liga : le Barça sécurise la deuxième place, la Real Sociedad qualifiée pour la Ligue Europa, Cadix relégué

À une journée du terme de la saison de l’autre côté des Pyrénées, le suspense demeure entier à tous les niveaux, excepté pour la quête du sacre national d’ores et déjà promis au Real Madrid. Si le déplacement sur la pelouse de Villarreal ne présentait pas d’intérêt majeur pour les hommes de Carlo Ancelotti, il leur offrait néanmoins l’occasion de faire le plein de confiance en vue de préparer au mieux sa finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le 1er juin. Sans Vinicius Jr et Bellingham, absents du onze de départ, le Real Madrid a livré une rude bataille face au Sous-marin jaune. Si Güler, Joselu et Lucas Vazquez sont les buteurs chez les Merengues, Villarreal s’en est remis à un quadruplé de Sorloth, en lice pour décrocher le titre de Pichichi, pour accrocher le point du nul (4-4). Pointant à 4 unités du dernier strapontin européen, les Castelloniens doivent malgré tout faire une croix sur l’Europe.

De son côté, le FC Barcelone disputait son dernier match de la saison à domicile face au Rayo Vallecano. Face au club madrilène, assuré d’évoluer en première division l’an prochain, le Barça devait impérativement sécuriser la deuxième place du classement, reprise au nez et à la barbe de Girona la semaine passée, pour s’assurer de jouer la Supercoupe d’Espagne. Pour ce faire, un succès était donc essentiel aux hommes de Xavi dont l’avenir en Catalogne demeure très flou. Bien aidé par un but aussi fantastique que précoce de Lewandowski après seulement 3 minutes de jeu, le club catalan a pris le dessus sur le Rayo Vallecano avant que Pedri ne s’offre un doublé pour sceller la victoire des Blaugranas (3-0). Mission accomplie pour le Barça qui peut aborder son ultime déplacement à Séville, le week-end prochain, en toute sérénité.

Deux clubs basques qualifiés pour la Ligue Europa, la relégation pour Cadix

Logiquement, ce résultat entérine les espoirs du rival catalan, Girona, de finir sur la seconde marche du podium. Cependant, les hommes de Michel, qui disputeront la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire, ne pourront nourrir aucun regret dans la mesure où ils ont largement dominé Valence (1-3), portés par leur pépite Savio ainsi que leur serial buteur ukrainien Dovbyk. Au Civitas Metropolitano, Osasuna a mis un terme à la belle série de quatre succès d’affilée de l’Atlético de Madrid avec la manière (1-4). Un lourd revers sans réelle conséquence pour les Colchoneros qui termineront malgré tout l’exercice 2023-2024 à la quatrième place, qualificative pour la C1. Prétendant à l’Europe, le Bétis Séville a tiré un trait sur ses chances de participer à la Ligue Europa en chutant face à la Real Sociedad (0-2) et devra se contenter de la C4.

Vainqueur à l’extérieur, le club de San Sebastian sera accompagné par un autre club basque en C3, l’Athletic Bilbao, tombeur du FC Séville (2-0) et conforté grâce notamment à un but d’Iker Muniain qui quittera les Leones à l’issue de la saison après 15 ans saisons effectuées à San Mamés. Dans les autres rencontres de la soirée, Grenade a mordu la poussière face au Celta Vigo (2-1). Un résultat qui ne change rien pour l’équipe locale, 19e avec 15 longueurs de retard sur le premier non-relégable et donc condamnée à la relégation. Même son de cloche pour Almeria, plus que jamais lanterne rouge en dépit du point du nul obtenu à Majorque (2-2). En ballotage favorable en marge du coup d’envoi de cette 37e journée de Liga, la formation des Baléares, sauvée par l’ex-Lyonnais Darder, s’est contentée du minimum syndical pour assurer sa survie dans l’élite espagnole au détriment de Cadix, frustré par Las Palmas (0-0) et qui retrouvera donc l’échelon inférieur l’an prochain.

Les résultats de la soirée :

Athletic Bilbao 2-0 FC Séville : Garcia (17e), Muniain (19e)

Atlético de Madrid 1-4 Osasuna : Morata (55e) / Garcia (26e, 64e), Oroz (52e), Torro (88e)

FC Barcelone 3-0 Rayo Vallecano : Lewandowski (3e), Pedri (72e, 75e)

Real Betis 0-2 Real Sociedad : Mendez (5e), Merino (42e)

Cadix FC 0-0 Las Palmas

Grenade 1-2 Celta Vigo : Mendez (87e) / Larsen (61e), Bamba (63e)

Majorque 2-2 Almeria : Larin (29e), Darder (83e) / Arribas (42e), Langa (66e)

Valence 1-3 Girona : Pepelu (84e) / Savio (32e), Dovbyk (58e), Gasiorowski (CSC, 67e)

Villarreal 4-4 Real Madrid : Güler (14e, 45e+2), Joselu (30e), Lucas Vazquez (40e) / Sorloth (39e, 48e, 52e, 56e)