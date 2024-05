Le Real Madrid fait sauter la banque !

Après avoir remporté le titre de champion d’Espagne pour la 36e fois de son histoire, l’insatiable Real Madrid est devant l’un de ses plus grands défis, à savoir se qualifier pour une sixième finale de Ligue des Champions sur les 11 dernières saisons. Pour cela, les hommes de Carlo Ancelotti devront cependant se défaire du Bayern Munich, qui a fait mieux que résister au club merengue au match aller (2-2). Avec Wembley en ligne de mire, la Casa Blanca pourra d’ailleurs compter sur une ligne d’attaque diabolique, à commencer par Vinicius Jr, intenable au match aller et auteur d’un doublé.

La suite après cette publicité

Aux côtés de Jude Bellingham et de Rodrygo, la star brésilienne se doit de marquer les esprits, elle qui est indubitablement l’un des maillons forts du Real cette saison. Il faudra cependant se méfier de la bête blessée Bayern Munich. Très décevant en championnat, le club de Thomas Tuchel n’a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Une fois encore, le club munichois comptera sur son buteur maison, Harry Kane qui rêve de soulever le premier trophée de sa carrière. Pour profiter de ce Real Madrid-Bayern Munich et apprécier encore plus cette nouvelle semaine européenne le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 100€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 100€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

match nul entre le Real Madrid et le Bayern Munich (cote à 4,00)

Tranquille champion d’Espagne, le Real Madrid déroule depuis quelques semaines la Liga qu’il domine outrageusement. Néanmoins, en Ligue des Champions, ce n’est pas la même histoire et le club madrilène tire la langue depuis les matches à élimination directe. Il n’en a remporté qu’un seul et sur la plus petite des marges face au RB Leipzig. Pour le reste, 4 matches nuls consécutifs, un record en C1. Tout porte à croire qu’il pourrait en mettre encore de même face au Bayern à Santiago Bernabéu dans un match qui s’annonce ultra disputé entre deux des équipes les plus redoutables de la scène continentale cette saison. C’est un pari à tenter…

Le Real Madrid se qualifie aux tirs au but face au Bayern (cote à 14,50)

On l’a vu au match aller, la différence entre les deux équipes n’a pas sauté aux yeux et chaque formation peut compter sur ses individualités pour faire la différence. Il faut s’attendre à un scénario similaire à celui du tour précédent face à Manchester City pour le Real Madrid. Car du côté de Munich, on a prouvé à l’Emirates Stadium que l’on savait voyager (match nul 2-2). On pourrait bien devoir attendre jusqu’au bout de la nuit pour connaître le futur adversaire du PSG ou du Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions. Et à ce petit jeu, l’expérience et la confiance vont du côté du Real qui a réussi à sortir le tenant du titre dans cet exercice ô combien périlleux. Avec une cote de 14,50, une victoire aux tirs au but du Real est un coup à tenter !

La suite après cette publicité

But de Vinicius Jr face au Bayern Munich (cote à 2,40)

Est-ce l’imminence de l’arrivée de Kylian Mbappé ou la présence de Jude Bellingham à ses côtés qui donne des ailes à l’attaquant brésilien ? Une chose est sûre, Vinicius Jr n’en finit plus de marquer les esprits ces dernières semaines en se muant en véritable leader offensif de son équipe. Muet face à Manchester City lors de la double confrontation, Vini a pris ses responsabilités à l’Allianz Arena en marquant les deux buts de son équipe. Cela fait également suite à son but marqué lors du Clasico face au Barça il y a de cela quelques jours. À Santiago Bernabéu, le meilleur buteur du Real en C1 en compagnie de Rodrygo va vouloir une fois encore prendre les choses en main, comme avant lui un certain Karim Benzema. Sa vitesse et son sens du but devraient lui permettre d’augmenter encore un peu plus ses statistiques, lui qui effectue l’une des saisons les plus abouties de sa carrière. Ajoutez à cela que c’est lui qui est en charge des penaltys et vous avez que peu d’hésitations à avoir quant au pari que vous devez tenter si vous ne voulez pas prendre trop de risques, tout en rapportant un joli gain.

Bonus PARIONS SPORT en Ligne : bonus de bienvenue jusqu’à 100€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

La suite après cette publicité

PARIONS SPORT en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10 ! Un bon plan PARIONS SPORT en Ligne idéal pour parier sur ce Bayern Munich-Real Madrid et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur PARIONS SPORT en Ligne, utilisez le code "FM10" pour profiter de 10€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 100€ en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT en Ligne, ici une qualification du Real Madrid aux penos cotée à 14,50.

Misez par exemple votre premier pari de 100€ sur cette cote et tentez de gagner 1450 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 100€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)