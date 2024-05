Le Red Star annonce le départ d’Habib Beye

Promu en Ligue 2, le Red Star ne poursuivra pas l’aventure avec Habib Beye. Après avoir laissé planer le suspens sur son avenir, l’entraîneur sénégalais de 46 ans va bel et bien quitter la formation francilienne à l’issue de son contrat qui s’achève à la fin de la saison.

«Le Red Star et Habib Beye, à la tête de l’équipe pro depuis 3 saisons, ne poursuivront pas leur collaboration la saison prochaine. Le club est d’ores et déjà concentré à la préparation de son retour en L2, et souhaite à Habib ses meilleurs vœux de réussites», a indiqué le club francilien sur son site officiel.