Lyon - Strasbourg : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais affronte Strasbourg au Groupama Stadium dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. L’OL occupe actuellement la 7e place du championnat et jouera l’Europe la saison prochaine, sauf en cas de défaite et si dans le même temps l’OM s’impose. En face, Strasbourg est 13e et n’a plus rien à jouer dans cette ultime journée si ce n’est de bien finir cette saison. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Pierre Sage reste fidèle à son 4-3-3. Lopes dans le but et du grand classique en défense, Mata est préféré à Maitland-Niles au poste de latéral droit. Pas de surprise au milieu, Tolisso accompagne Matic et Caqueret. Enfin en attaque, Cherki pousse Nuamah sur le banc, Lacazette dans l’axe et Benrahma à gauche. Côté Strasbourg, Patrick Vieira propose un onze assez défensif. On note deux choix majeurs, le jeune Nzingoula est titularisé dans l’entrejeu et Delaine occupera un surprenant poste d’ailier droit, il est préféré à Bakwa.

Les compositions

Lyon : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette ©, Benrahma

Strasbourg : Bellaarouch - Senaya, Doukouré, Sylla, Guilbert © - Nzingoula, Andrey Santos, Diarra - Delaine, Emegha, Sebas