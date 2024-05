Kylian Mbappé pose question en Espagne et à Madrid

Kylian Mbappé aime les grands rendez-vous. Depuis ses débuts chez les professionnels, le Français a toujours assumé son statut et la pression qui va avec. Hier soir, il était donc attendu au tournant lors de la 1/2 finale retour de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Peu à son avantage lors des 1/4 de finale face au FC Barcelone, malgré un doublé lors du match retour en Catalogne, KM7 a également déçu la semaine dernière au Signal Iduna Park. Une réaction était donc attendue hier lors de la rencontre qui pouvait permettre au PSG de se qualifier pour la finale de la C1.

Aligné au départ sur l’aile gauche, son poste préférentiel, le capitaine des Bleus est passé à côté de son match hier. Décevant à tous les niveaux, le joueur de 25 ans a confié aux médias : « on est déçu, forcément, pour le club, pour les supporters, mais on est éliminé. On a tout donné, tout n’est pas à jeter, il va falloir tirer des enseignements de ce qui a marché et ce qui n’a pas marché c’est comme ça, mais on a manqué trop de choses devant.» Puis, un journaliste lui a demandé si c’était son dernier match de Champions League avec Paris. « Cette saison c’est sûr, car on est éliminé », a répondu l’ancien de l’AS Monaco.

Une sortie ratée pour la presse ibérique

Ce n’était pas le lieu, ni le moment de parler de son avenir. Mais son futur va s’écrire loin de la capitale française, qu’il va quitter libre pour rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid. Ce n’est un secret pour personne. D’ailleurs, le cas de l’attaquant tricolore est traité quotidiennement dans les médias ibériques. Hier soir, ils ont suivi de près la prestation de Kylian Mbappé. D’autant qu’en cas de qualification pour la finale, il aurait pu croiser la route de son futur club. Un club où le vestiaire ne veut pas que KM7 vole la vedette au groupe, qui peut vivre une fin de saison palpitante.

Mais c’est une autre histoire. Concernant la prestation du Parisien hier, l’Espagne n’a pas mâché ses mots. En Catalogne, les critiques ont été nombreuses au sujet du futur madrilène. Dans la capitale, Marca a parlé du «naufrage de Mbappé» pendant que AS a lâché : «Mbappé fait ses adieux à la capitale française avec plus de peine que de gloire.» Le constat est le même pour Juan Carlos Navarro, journaliste pour Fichajes.com. «Son match n’a pas été bon et il a été peu à son avantage», nous a-t-il expliqué avant d’évoquer l’arrivée prochaine du Français à Madrid. Et il a des doutes à son sujet.

Mbappé a plus besoin de Madrid que l’inverse

«Je pense que c’est Kylian Mbappé qui a besoin du Real Madrid, car s’il veut gagner la Ligue des Champions et aspirer à remporter le Ballon d’Or, c’est l’équipe la plus adaptée. Le Real Madrid, en revanche, montre déjà qu’il peut parfaitement survivre sans lui.» Malgré le départ de Karim Benzema et l’absence d’un numéro 9 de classe mondiale, les Merengues ont gagné notamment le championnat d’Espagne et peuvent se qualifier pour la finale de la C1. KM7 devra apporter un plus à cette équipe qui compte déjà sur Vinicius Jr et Rodrygo.

Depuis quelques mois, beaucoup se posent des questions sur son niveau, moins bon, et la façon dont il sera utilisé. Si le Real Madrid évolue avec deux joueurs devant, il pourrait être associé à Vini Jr. Dans un 4-3-3, il paraît difficile de voir Ancelotti l’aligner à gauche où le Vini Jr donne satisfaction. Il devrait sûrement se résoudre à jouer en tant que n°9, ce qui n’est pas sa tasse de thé. D’ailleurs, beaucoup estiment que les Merengues auraient dû plutôt miser sur Erling Haaland, qui possède le profil manquant à l’équipe. Quoi qu’il en soit, le dossier KM7 fait encore couler de l’encre ce mercredi.

Changer de club pour gagner la C1

Comme Juan Carlos Navarro, Josep Pedrerol, présentateur de l’émission El Chiringuito, estime que le joueur né en 98 a besoin de Madrid pour passer un cap. «Mbappé l’a confirmé hier. Pour gagner la Ligue des champions, il faut être à Madrid.» De son côté, Marca est plus ou moins du même avis. «Les 2 milliards d’euros investis par les Qataris depuis leur arrivée à Paris sont encore une fois en deçà de l’objectif principal tandis que Mbappé, dans sa dernière opportunité de soulever le trophée en tant que joueur du PSG, chute à nouveau en Europe (…) Il ne régnera pas en Europe… en jouant à Paris.» Relevo va aussi dans ce sens.

«Kylian Mbappé fait ses adieux à la Ligue des Champions avec le PSG. Tout indique qu’il ne portera plus le maillot du club parisien lors d’un match de la plus haute compétition continentale (…) L’élimination du PSG, contre le Borussia Dortmund et en demi-finale, met fin au passage de Mbappé à Paris en Ligue des champions. Il a débarqué au Parc des Princes il y a sept ans, en 2017, imberbe et avec la tâche toujours difficile de mener un projet pensé pour gagner. Juste pour ça (…) Mbappé ne jouera plus la C1 avec le PSG. Leur match contre le Borussia Dortmund a été gris, comme leur dernière ligne droite de la saison. En réfléchissant à sa prochaine destination, tout pointe vers le Real Madrid, qui risque sa présence en finale le 1er juin contre le Bayern Munich.» Mbappé, qui n’a pas souhaité répondre sur le favori de ce match hier, suivra ce match de près, lui qui pourrait rejoindre les potentiels vainqueurs du tournoi. Si tel est le cas, il devra plus que jamais montrer qu’il peut apporter un plus à une équipe qui gagne déjà sans lui.