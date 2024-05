PSG : la statistique très étonnante de Kylian Mbappé

Buteur ce dimanche contre Toulouse pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé avait lancé les Franciliens dans cette rencontre avec un but précoce consécutif à un long ballon d’Arnau Tenas. L’attaquant français a donc trouvé le chemin des filets pour son dernier match au Parc des Princes sous le maillot parisien. Un but synonyme de délivrance.

En effet, il faut remonter au 20 décembre dernier et une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain contre Metz pour trouver la trace d’un but de Kylian Mbappé avec le club francilien au Parc des Princes en Ligue 1. Il avait été muet contre Brest, Lille (pas aligné), Rennes, Reims, Clermont, l’Olympique Lyonnais et Le Havre, soit 7 rencontres de rang. Une mauvaise série qui a donc pris fin.