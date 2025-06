PSG : Matvey Safonov a payé sa dette

Pour sa première saison hors de Russie, Matvey Safonov a vécu un début d’exercice compliqué, notamment marqué par ses soucis conjugaux en Russie. Séparé de sa femme, Safonov devait environ 620 000€ de pension alimentaire à cette dernière. Depuis, les choses semblent s’être arrangées. Safonov, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec le PSG, aurait payé sa dette selon Sport-Express.

«Je tiens à souligner que la dette de 60 millions a été calculée en tenant compte du fait qu’Anastasia, après avoir trompé Matvey, lui a demandé de transférer l’appartement à sa fille à titre de pension alimentaire. Matvey espérait régler ses dettes avant même la dissolution officielle de son mariage avec Anastasia, mais Anastasia a agi de manière malhonnête et affirme maintenant qu’il n’y a eu aucun accord. Cependant, à ce jour, après le paiement de toutes les dettes, les arrestations et autres mesures de sécurité à son encontre n’ont pas été levées. Matvey, en tant que personne honnête et père attentionné, ne prendra jamais l’argent de son enfant. Après l’approbation de la décision de justice par la Cour suprême de la Fédération de Russie, nous avons décidé de rembourser la dette de pension alimentaire accumulée. Notamment pour faciliter les voyages de Matvey, non seulement à l’étranger, mais aussi en Russie», a déclaré son avocat Andreï Krioutchkov.