BL : Leverkusen écrase totalement Bochum et enchaîne un 50e match sans défaite

L’invincibilité dure et ne s’arrête pas pour le Bayer Leverkusen. Le champion d’Allemagne se déplaçait sur la pelouse de Bochum pour le compte de la 33e journée ce dimanche. Vite en supériorité numérique après l’expulsion précoce de Félix Passlack (15e), la bande de Xabi Alonso a rapidement pris le contrôle des opérations. Juste avant la pause, Patrick Schick est allé marqué sur un bon service d’Arthur (41e).

Juste après, Victor Boniface allait doubler la mise sur penalty (45e +2) offrant de l’air aux siens. Amine Adli a même creusé l’écart en seconde période (76e). Josip Stanisic a même été de son but en fin de match (86e). Tenant cet avantage jusqu’au bout et ajoutant même un nouveau pion via Alejandro Grimaldo (90e +3), le Bayer Leverkusen s’impose 5-0 et conserve quinze points d’avance sur son dauphin, le Bayern Munich. C’est le 50e match de suite sans défaite du Werkself.