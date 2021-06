Mizuno dévoile le pack Next Wave !

Quelques jours après avoir révélé la réédition de la Morelia Wave qui mettait en avant une technologie emblématique de la marque, Mizuno présente l'entièreté de ses silos dans un nouveau coloris au sein du pack Next Wave.

Dans l'impossibilité de lutter contre la force de production et la popularité des mastodontes que sont Nike, adidas ou encore Puma, l'équipementier nippon utilise d'autres recours pour se mettre sous le feu des projecteurs. Présent aux pieds d'uniquement 1,2% des joueurs des 5 grands championnats européens selon une étude de FootballBootsDB, Mizuno fournit pourtant des chaussures de grande qualité, et c'est justement ce qui est mis en avant dans le pack Next Wave.

Dans une recherche d'équilibre entre tradition et modernité, la marque japonaise présente trois silos aux caractéristiques bien différentes dans un coloris blanc, rouge et bleu assez classique. Aucune nouvelle technologie n'est à signaler au sein de ce pack où l'on retrouve donc, dans la plus pure tradition de Mizuno, la Morelia Neo II qui est fabriquée à la main à partir du cuir de kangourou que l'on retrouvait sur les chaussures de football d'antan, tout comme la languette pliante. La Morelia Neo III et la Rebula Cup présentent elles aussi des tiges en cuir de grande qualité mais le cuir a cette fois été modernisé pour devenir plus léger et doux dans le but d'offrir plus de confort.

Ces nouveaux coloris ne seront que très peu présents sur les terrains de football mais Yuri Zhirkov pourrait tout de même porter la nouvelle Morelia Neo II. L'international russe est en effet un grand adepte de ce silo et sera surtout l'unique joueur portant des Mizuno durant l'Euro mais en attendant de savoir quelle paire de crampons le défenseur de 37 ans portera, le pack Next Wave est déjà disponible chez certains revendeurs comme Pro Direct Soccer.