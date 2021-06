Mizuno présente une réédition de la Morelia Wave !

L'équipementier japonais Mizuno vient tout juste de présenter la Morelia Wave « Rebuild » qui s'inscrit dans le cadre d'un projet existant depuis 2003.

Il y a 18 ans, la marque nippone dévoilait la Mizuno Morelia Wave qui combinait la traditionnelle Morelia avec la technologie Wave de l'époque qui était innovante. Ce mélange entre tradition et modernité avait donné une paire de crampons en cuir doux qui offrait à la fois du confort et une sensation de légèreté.

Toujours fortement liée à la première génération du silo, cette nouvelle Morelia Wave se dévoile dans un coloris blanc avec une semelle extérieure et le logo bleu. On retrouve également une touche de rouge au niveau du talon et de la languette pliante qui nous rappelle le football des années 1990. Le cuir de kangourou, que les géants comme Nike, adidas et Puma ont mis de côté pour des matières synthétiques plus légères, est quant à lui de retour et ça se ressent puisque la Morelia Wave pèse 247 grammes.

La plaque extérieure est la même que celle présente sur la Morelia originale. Les crampons ont même été conçus à l'aide de données recueillies pendant les matchs de l'époque afin d'offrir plus de stabilité. La technologie innovante Wave qui est à l'origine du modèle est évidemment de retour au niveau du talon pour rendre la paire plus confortable. On notera tout de même un changement amenant de la modernité avec l'arrivée de la texture en daim que l'on trouve habituellement sur la Morelia III au niveau du talon, remplaçant l'ancien matériau synthétique.

L'équipementier nippon ne peut pas lutter avec la force de production des géants de l'industrie mais met en avant son savoir-faire avec ses produits « Made In Japan » confectionnés à la main. C'est évidemment la qualité de ces chaussures qui explique qu'elles n'aient été conçues qu'en 3000 exemplaires. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà les précommander chez certains revendeurs à un peu plus de 300€ en attendant la sortie officielle le 11 juin prochain.