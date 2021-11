Le PSG avance ses pions dans le dossier Franck Kessié

Franck Kessié évolue depuis quatre saisons désormais sous le maillot de l'AC Milan. Indéboulonnable dans l'entrejeu milanais la saison passée, avec 50 apparitions en 2020/21 pour 14 buts et 6 caviars, le joueur de 24 ans voit son bail actuel se terminer en juin prochain. Malgré plusieurs propositions formulées par le club lombard, aucun accord n'a été trouvé jusqu'à maintenant avec le représentant de l'international ivoirien.

Avec un salaire actuel de 2,2 millions d'euros nets, Franck Kessié souhaite passer à 9 millions d'euros annuels. Mais selon les dernières indiscrétions, les Rossoneri sont seulement prêts à lui offrir un peu plus de 6 millions d'euros nets par saison. Les parties ne sont donc pas d'accord et à moins d'un effort considérable, il sera difficile d'obtenir une issue positive au dossier.

Paris accélère sur Kessié

Dès lors, ses courtisans se pressent au portillon. Avec en tête de liste le Paris Saint-Germain, qui fait partie des clubs les plus intéressés par les services de l’Ivoirien. Et d’après nos informations, le club parisien est particulièrement bien placé dans la course à la signature du numéro 79 milanais.

La direction parisienne a déjà rencontré l'entourage du joueur de 24 ans à plusieurs reprises pour se renseigner sur ses demandes sportives et financières. Le PSG est en bonne position pour trouver un accord préalable avec l'agent de l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame, et ce, malgré la grosse concurrence que connaît le dossier. Autre indice de taille qui laisse penser à un départ : l'international ivoirien chercherait à vendre son logement de Milan depuis quelques semaines déjà. Affaire à suivre.