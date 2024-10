Adama Traoré pas contre un retour au Barça !

Formé au FC Barcelone, Adama Traoré n’a jamais réussi à s’imposer du côté du club catalan. Revenu en prêt en provenance de Wolverhampton de janvier à juin 2022, l’ailier espagnol de 28 ans garde un souvenir mitigé de sa seconde expérience à Barcelone. Interrogé par la Cadena Ser, le joueur de Fulham est revenu sur ces deux passages au sein du club blaugrana et a indiqué ne pas être contre un retour.

« Un goût amer parce que tout jeune joueur du Barça veut rester. Je savais que j’étais prêté, je connaissais la situation du club et mon intention était d’aider le plus possible. Il est vrai qu’au milieu de mon prêt, il y a eu un changement, plus personnel, à cause de l’entraîneur. J’étais venu remplacer (Ousmane) Dembélé à un autre poste. (…) En tant que joueur formé là-bas, je serai toujours un Barcelonista. Si j’avais l’option, pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit dans d’autres circonstances », a indiqué Traoré dans des propos relayés par AS.