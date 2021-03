Frank Lampard, futur sélectionneur de l’Angleterre U21 ?

En lice lors de cet Euro Espoirs, l’Angleterre déçoit. Alors que beaucoup considèrent la sélection britannique comme l’une des plus talentueuses, les Three Lions ont déjà connu deux fois la défaite (en autant de matches) face à la Suisse et au Portugal. Les chances de qualifications au prochain tour sont désormais minces.

Comme souvent lorsqu’une équipe ne tourne pas bien, l’entraîneur est pointé du doigt. Aidy Boothroyd, actuel sélectionneur, est en fin de contrat en juin prochain et il ne sera très certainement pas prolongé au vu des résultats de son Angleterre. Selon les informations du Daily Mail, la FA considère Frank Lampard (42 ans) comme l’un des sérieux candidats pour le poste de sélectionneur des U21. Reste à savoir si l’ancien coach de Chelsea veut reprendre une sélection alors qu’il n’a pas caché son envie de retrouver un club rapidement.