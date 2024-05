Liga : Bilbao s’en sort contre le Rayo, Almería s’offre une ultime victoire

Clap de fin sur la Liga ce week-end. À 18h30 se déroulaient deux matchs sans véritable enjeu. Le Rayo Vallecano recevait l’Athletic Bilbao au Stade de Vallecas. Privés d’Iñaki Williams et avec une équipe bis, les hommes d’Ernesto Valverde n’ont rien proposé pendant une heure de jeu, avant que le score ne bouge. La pépite basque a conclu l’action après un excellent service d’Alex Berenguer (0-1, 67e). Bilbao jouera la saison prochaine en Europa League avec cette 5e place. Le Rayo Vallecano finira la saison à la 16e ou 17e place (si Majorque gagne au minimum un point demain contre Getafe).

La suite après cette publicité

Almería accueillait Cadix dans un nouveau derby andalou pour le second match. Cadix et Almería, déjà sûrs d’être relégués, jouaient pour l’honneur aujourd’hui. Libérés, les joueurs de Cadix ont bien géré leur première mi-temps. Brian Ocampo a attendu l’ultime partie de la saison pour marquer son premier but en Liga cette saison (0-1, 30e). Mais Almería a complètement changé de visage dans le second acte et a marqué trois buts consécutivement en moins de dix minutes (48e, 52e, 57e). L’ancien Marseillais Luis Suarez s’est ensuite offert un doublé (65e, 71e). Sergio Arribas a conclu la fête (6-1, 86e). Bons derniers, les joueurs d’Almería ont terminé en beauté devant leurs supporters.