Giorgio Chiellini évoque un retour à la Juventus !

Après avoir marqué de son empreinte l’histoire de la Juventus Turin au cours des deux dernières décennies, le légendaire défenseur turinois aux 562 apparitions (36 buts) a été contraint de quitter son club de cœur, confronté à la volonté de ses dirigeants de rajeunir l’effectif en vue d’insuffler une nouvelle dynamique. Poussé vers la sortie, l’ex-international transalpin s’est envolé pour les Etats-Unis. Un pari osé mais payant puisque le natif de Pise s’apprête à disputer la finale de la Major League Soccer avec Los Angeles FC face à Columbus Crew, le 9 décembre prochain.

Une rencontre au parfum d’adieu pour le joueur de 39 ans qui songe à raccrocher les crampons. Pour autant, Giorgio Chiellini ne compte pas tirer un trait définitif sur le football et a de la suite dans les idées concernant sa reconversion. À ce titre, il a évoqué un probable retour à la Juve lors d’un entretien accordé à The Athletic. «Je vois la Juventus dans mon avenir. Je ne sais pas dans quel endroit, mais c’est un endroit où j’ai passé près de la moitié de ma vie. Je suis toujours très proche et je suis très heureux qu’ils fassent une bonne saison. Qu’est-ce que j’aimerais faire à l’avenir ? Travailler dans la gestion. Je suis titulaire d’une licence en économie et d’un MBA en football. Maintenant, je n’ai plus envie d’être entraîneur», a-t-il indiqué au tabloïd britannique.