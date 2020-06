Atalanta, Timothy Castagne : « difficile de refuser le PSG et Tottenham »

Timothy Castagne (24 ans) et l'Atalanta Bergame réalisent une très bonne saison. Quatrièmes de Serie A, ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'ensemble du Final 8 de C1 se déroulera à Lisbonne sur un match. Une opportunité que la formation italienne doit saisir. En tout cas, elle peut se permettre de rêver selon son joueur belge. « On pourrait se louper sur un aller-retour, mais sur une rencontre on a prouvé qu’on pouvait même bousculer Manchester City », déclare-t-il pour La Denière Heure.

Le Diable Rouge est ambitieux tout comme sur le plan individuel. L'ancien joueur de Genk espère passer un cap à l'Atalanta et ainsi convaincre plusieurs cadors européens de miser sur lui. Alors quand des intérêts du Paris Saint-Germain et de Tottenham sont cités, l'intéressé est fier et partage sa vision des choses. « C’est la preuve que le travail paie. Je ne veux pas m’arrêter à un simple intérêt. J’en veux plus. Soyons honnêtes, tu ne peux pas dire non à Tottenham ou au PSG. » Le Paris Saint-Germain a besoin d'un latéral droit. Et si ?