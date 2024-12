PSG : les vérités de Bradley Barcola sur Luis Enrique

Ces dernières semaines, la presse française avait Luis Enrique dans son viseur. Face aux mauvais résultats du Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions, l’Espagnol a été pointé du doigt. En clair, sa méthode stricte agacerait plusieurs joueurs dont Bradley Barcola. Une rumeur à laquelle l’attaquant parisien a répondu.

La suite après cette publicité

« C’est le coach, il nous donne des consignes. On les applique. Il n’est pas usant, il est derrière nous, on a confiance en lui », a-t-il déclaré, avant de répondre à un journaliste qui lui a demandé s’il se sentait bridé par l’Espagnol. « Même si ça ne se voit pas, on a quand même de la liberté. On a des consignes spécifiques, mais ce qu’il nous dit, c’est avoir cette liberté, de bouger partout. Ce n’est pas dérangeant », a-t-il confié en conférence de presse.

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire parisienne 2-1 face à Salzbourg vous rapporte jusqu’à 675€.

La suite après cette publicité

Suivez le match SALZBOURG - PSG sur CANAL+FOOT. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.