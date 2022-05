La légende du Barça Rodri est décédée

International espagnol (4 capes) ayant marqué le FC Barcelone de son empreinte entre 1958 et 1966, Francisco Rodríguez García dit Rodri vient de s'éteindre à l'âge de 88 ans. Vainqueur notamment de 2 championnats espagnols et 2 Copa del Rey, le défenseur a aussi porté le maillot du CD Condal et du Gimnastic Tarragone.

La suite après cette publicité

Il aura aussi remporté deux Coupes des villes de Foires et aura atteint la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions 1961 avec une défaite contre le Benfica d'Eusebio.