PSG : la statistique record de Thomas Tuchel

L'avenir de Thomas Tuchel au Paris St-Germain est loin d'être garanti. En fin de contrat cet été, le technicien allemand est en froid avec Leonardo. Critiqué et souvent remis en cause par sa direction, l'ancien du Borussia Dortmund pourrait devoir faire ses valises. Et ce malgré un bilan plutôt bon.

La suite après cette publicité

Notamment un triplé au niveau national obtenu la saison dernière et une finale atteinte en Ligue des Champions, meilleur résultat de l'histoire du club. Mais ce n'est pas le seul domaine où Thomas Tuchel inscrit son nom dans le livre des records du club de la capitale. Ainsi, depuis son arrivée en 2018, l'Allemand enregistre 70% de victoire à l'extérieur en Ligue 1, dont la dernière à Nantes (3-0). Meilleur bilan pour un entraîneur du PSG. De quoi faire taire les critiques ? Peut-être pas.