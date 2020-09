Accord entre le Barça et l'Ajax pour Dest

Selon les informations de Esports3 et de Sport en Espagne, le FC Barcelone et l'Ajax Amsterdam ont trouvé un accord pour le transfert du latéral américain Sergiño Dest. Il se situerait à 20 M€ plus 5 M€ de bonus.

Courtisé également par le Bayern Munich depuis de longues semaines, le jeune international américain de 19 ans se dirigerait donc vers le club catalan, qui trouverait là le successeur de Nelson Semedo, en route vers Wolverhampton.