Adam Ounas fait encore des siennes

Libre depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec le LOSC, Adam Ounas n’avait pas trouvé de point de chute durant le mercato estival. L’international algérien de 27 ans s’était finalement mis d’accord avec l’Olympiakos ces derniers jours. Le joueur formé aux Girondins de Bordeaux est même sur place en Grèce et passe sa visite médicale.

Mais contre toute attente, Adam Ounas ne veut plus signer avec le club du Pirée, qui était à Lyon ce jeudi pour disputer son premier match de Ligue Europa. Selon nos informations, une offensive du club qatari d’Al Saad a tout changé dans la tête du joueur décidément insaisissable et qui n’est plus à une volte-face près. Le Fennec ne veut plus entendre parler de l’Olympiakos et se voit déjà au Qatar… De quoi forcément agacer le club du Pirée qui ne s’attendait pas à vivre pareille situation…