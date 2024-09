Olympiakos : les discussions avancent avec Adam Ounas

Libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le LOSC, Adam Ounas se cherche un point de chute depuis le 1er juillet. L’ailier de 27 ans, passé par Bordeaux, Nice ou encore le Napoli, a fait l’objet de différents intérêts aux quatre coins du monde. En Europe, le Betis Séville s’était sérieusement intéressé par les services de l’international algérien. De nombreux clubs saoudiens étaient également venus aux renseignements durant l’été. Mais aucune négociation avait réellement été avancée avec aucune des équipes susmentionnées.

Selon nos informations, c’est le club grec de l’Olympiakos qui est sur le point de rafler la mise. En effet, les discussions sont très avancées avec Adam Ounas autour d’un possible contrat de deux années. Le joueur natif de Chambray-lès-Tours semble très intéressé par le projet du club du Pirée. Il reste encore quelques détails à finaliser entre toutes les parties et un dénouement est attendu dans les prochains jours. Après la France et l’Italie, Adam Ounas devrait bien connaître son troisième pays.