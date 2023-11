Girona envisage déjà de rapatrier Oriol Romeu

Orphelin de Sergio Busquets, parti vivre le rêve américain et découvrir la Major League Soccer aux côtés de deux de ses anciens coéquipiers en Catalogne, à savoir Lionel Messi et Jordi Alba, le FC Barcelone a misé sur Oriol Romeu. Formé à la Masia, l’ancien milieu de terrain de Girona a réalisé des débuts convaincants avec sa nouvelle formation. Il a surtout pu profiter des nombreux blessés pour se frayer un chemin dans le onze de départ de Xavi (14 matchs dont 10 titularisations toutes compétitions confondues). Mais avec le probable retour de Pedri conjugué aux prestations remarquées d’Ilkay Gündogan ainsi que de Gavi, son statut en tant que titulaire est loin d’être assuré.

De plus et selon la presse espagnole, ses récentes performances avec le champion d’Espagne en titre laissent à désirer et son entraîneur n’a donc pas compté sur ses services à l’occasion du Clasico face au Real Madrid, préférant s’attacher les services de la pépite Fermin Lopez. Conséquence, son avenir pourrait rapidement être remis en question en Catalogne et selon les indiscrétions de Sport, Girona serait intéressé à l’idée de rapatrier son ancien transfuge d’ici le prochain exercice. Mais la saison vient à peine de débuter et d’ici-là, l’actuel dauphin du Real Madrid pourrait changer son fusil d’épaule.