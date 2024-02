Real Madrid : Kylian Mbappé préférait rejoindre un autre club

Ce soir, Kylian Mbappé (25 ans) va être observé de près face à la Real Sociedad en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. En parallèle, son avenir fait encore et toujours couler de l’encre. Il y a quelques jours, The Independent a révélé que Liverpool et Arsenal avaient dit non au Français pour des raisons financières. L’idée était aussi de ne pas casser l’équilibre de leur vestiaire en lui offrant un pont d’or.

Ce mercredi, le média anglais donne un peu plus de précisions sur le sujet. The Independent explique que KM7 était très intéressé par Arsenal. Un club qu’il aurait rejoint "volontiers" et où il aurait pu suivre les traces de son ami Thierry Henry, qu’il tient en haute estime. Mais il ne sera pas l’héritier de "Titi" chez les Gunners, puisqu’il va bien rejoindre le Real Madrid cet été.

