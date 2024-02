Deux clubs ont dit non à Kylian Mbappé

Selon nos informations dévoilées début janvier, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid en fin de saison. Maintenant, tout le monde attend la date de l’annonce de cette signature de contrat. De son côté, la presse anglaise, via The Independent, explique que deux clubs ont finalement refusé de se positionner.

La suite après cette publicité

Arsenal et Liverpool ont ainsi dit non et se sont rapidement retirés de la course, pour des raisons financières évidentes. Ils étaient intéressés, c’est vrai, mais ils ne veulent pas casser l’équilibre du vestiaire en offrant un salaire démesuré au Bondynois. Reste à savoir si l’intérêt était réciproque…