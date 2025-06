Le Betis veut relancer un flop de l’AC Milan

Cette saison, l’AC Milan n’a pas réussi à se qualifier en Coupe d’Europe via le championnat. Terminant à la huitième place, les pensionnaires de San Siro vont donc vivre un été animé sur le marché des transferts pour retrouver l’Europe à l’issue de la prochaine édition. Dès lors, plusieurs milanais semblent sur la sellette.

Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 36 matches, l’ailier nigérian a été en souffrance lors de la dernière cuvée avec les Rossoneri, Samuel Chukwueze n’est plus en odeur de sainteté à Milan. D’après les informations de Sky Italia, le Betis a pris des informations afin d’enrôler l’ailier de 26 ans. Après avoir relancé Antony en six mois, le club andalou va donc essayer de relancer l’ancien crack de Villarreal.