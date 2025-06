Nottingham Forrest trahit John Textor

Alors que le groupe Eagle de John Textor est empêtré dans un litige complexe avec l’UEFA, Nottingham Forest pourrait saisir l’opportunité de découvrir l’Europa Ligue. Le club anglais pointe donc le bout de son nez dans les affaires lyonnaises et londoniennes. En effet, les Reds ont écrit à l’UEFA ce lundi pour appuyer la décision d’expulser Crystal Palace de C3, à cause de la multipropriété dont font partie les Eagles et l’OL, tous deux qualifiés.

Si Palace est expulsé de la Ligue Europa, il est entendu que Nottingham Forest prendrait la place des Eagles en Ligue Europa. Selon The Sun, quel que soit la décision prise, Palace ou Forest pourraient porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport. L’organisme de contrôle financier du club ne devrait pas annoncer sa décision avant le 27 juin, mais une résolution pourrait intervenir plus tôt si Textor vendait simplement ses actions.