Pronostic Liverpool-Villarreal, cote et compos probables

Une affiche pour une place en finale. Ce mercredi, la seconde demi-finale de la Ligue des Champions édition 2021-2022 se déroulera à Anfield et opposera l'un des monstres du football anglais : Liverpool, contre celui qu'on surnomme maintenant le Petit Poucet de la Ligue des Champions : Villarreal. Les Reds de Jurgen Klopp auront à cœur de continuer leur saison XXL en allant au bout en C1, en plus de s'imposer dans toutes les compétitions nationales. De leur côté, Unai Emery et ses hommes souhaitent réitérer le même exploit que face au Bayern Munich et continuer de croire en leur rêve.

Pronostic Liverpool - Villarreal : les 3 meilleurs paris à tenter sur Unibet

Pronostic 1 : victoire 2-1 de Liverpool contre Villarreal - cote à 8,20

Pronostic 2 : but d'Ibrahima Konaté pour Liverpool - cote à 11,80

Pronostic 3 : but de Sadio Mané face à Villarreal - cote à 2,34

Le gros prono : victoire 2-1 de Liverpool contre Villarreal (cote à 8,20)

Avec Mohamed Salah, Sadio Mané et des offensifs de grandes qualités tels que Diogo Jota et Luis Diaz pour les épauler, Liverpool a l'une des meilleures attaques d'Europe cette saison, incontestablement. Avec huit buts inscrits lors des quatre derniers matches européens, les Reds ne devraient pas avoir trop de mal à scorer devant leur public, mercredi soir. En revanche, le Sous-marin jaune a su se montrer solide lors des phases à élimination directe puisqu'ils n'ont encaissé qu'un seul but lors de la double confrontation face à la Juve, après un nul au match aller (1-1). Même chose contre le Bayern Munich, où ils ont conservé le nul à l'Allianz Arena (1-1). Une courte victoire des Reds sur le score de 2-1 pourrait donc bien être au rendez-vous.

Le prono buteur : but d'Ibrahima Konaté pour Liverpool (cote à 11,80)

Il n'y a pas qu'un seul danger offensif à Liverpool. Alors que Sadio Mané et Mohamed Salah sont en grande confiance devant le but cette saison, un autre élément de la formation de Jurgen Klopp s'est révélé très adroit dans ce domaine ces dernières semaines. Après un début de saison où il n'a pas pu s'exprimer, Ibrahima Konaté est rentré rapidement dans la concurrence avec Joel Matip et Joe Gomez. Le défenseur français a été aligné sur cinq des six derniers matches de Liverpool et avait déjà marqué contre Benfica, au match aller, avant d'inscrire un nouveau but lors du retour, devant son public. Mieux encore, l'ex-joueur de Sochaux a continué sur sa lancée en marquant lors du choc contre Manchester City pour un total de trois buts sur ses trois derniers matches, dont deux de suite en C1. Villarreal ne devrait donc pas lui faire peur pour marquer à nouveau.

Le prono easy : but de Sadio Mané face à Villarreal (cote à 2,34)

L'homme en forme de cette dernière ligne droite de la saison à Liverpool s'appelle Sadio Mané. Sur les six derniers matches, le Sénégalais a inscrit six buts, dont un contre Benfica, lors du match retour des quarts de finale, ainsi que trois réalisations lors des deux matches contre Manchester City, un en Premier League et un doublé réalisé en Cup. Avant de punir Manchester United, lors du choc remporté 4-0. En 57 rencontres depuis le début de la saison, l'ex-joueur du FC Metz a inscrit 25 buts et délivré 7 passes décisives. Celui qui devrait être bien placé dans le futur classement du Ballon d'Or devrait donc se montrer décisif face à Villarreal, lors de cette demi-finale aller, afin d'emmener son équipe vers la finale et remporter sa deuxième Ligue des Champions, après celle de 2019 face à Tottenham.

Les compos probables de ce Liverpool - Villarreal

La composition probable du Liverpool de Jurgen Klopp :

Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Henderson - Salah, Jota, Mané

Absents : Firmino (blessé)

Incertains : aucun

La composition probable de Villarreal, signée Unai Emery :

Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupiñan - Parejo, Capoue, Coquelin, Trigueros - Lo Celso, Danjuma

Absents : Alberto Moreno (blessé)

Incertains : Gerard Moreno