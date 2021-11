Chelsea : énorme récompense pour Marina Granovskaia

La directrice générale de Chelsea Marina Granovskaia a remporté le prix de meilleure dirigeante du football européen par le quotidien sportif italien Tuttosport. En poste depuis 2013, la dirigeante russo-canadienne a joué un grand rôle dans les derniers mercatos des Blues, participant notamment à la signature de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel.

Un travail qui a permis au CFC de remporter sa deuxième Ligue des Champions de son histoire la saison passée, avant de recruter l'attaquant belge Romelu Lukaku l'été dernier contre 115 millions d'euros en provenance de l'Inter Milan. Chelsea est leader de Premier League après 12 journées disputées, avec 29 points pris et une seule défaite en championnat.

Marina Granovskaia has been named the Best Club Director in European football at the Golden Boy awards. 👏