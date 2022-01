FIFA-The Best 2021 : les drôles de votes de certains joueurs et sélectionneurs

La suite après cette publicité

Lundi soir avait lieu la cérémonie FIFA The Best, récompensant les meilleurs acteurs du foot de l'année écoulée. C'est Robert Lewandowski qui a remporté, pour la deuxième année de suite, le prix du meilleur joueur, alors que l'équipe type inclut un quatuor offensif composé du Polonais, d'Erling Haaland ainsi que de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Mais surtout, la FIFA a dévoilé les votes des journalistes, sélectionneurs et capitaines de sélection de chaque pays, et c'est toujours assez intéressant. On rappelle que pour chaque vote, le premier reçoit 5 points, le deuxième en récupère 3 et le troisième prend un point.

Didier Deschamps a ainsi voté, dans l'ordre, pour Karim Benzema, Kylian Mbappé et N'Golo Kanté. Un vote 100% français donc, alors qu'Hugo Lloris a voté pour les mêmes joueurs que son sélectionneur. Il y a cependant quelques votes surprenants à l'étranger. Si Deschamps l'a jouée patriote, ce n'est pas le cas de son homologue portugais Fernando Santos, qui n'a pas voté pour Cristiano Ronaldo, lui préférant ainsi N'Golo Kanté, Jorginho et Robert Lewandowski.

Benzema sollicité !

Et pour qui a voté la star portugaise ? Et bien pour Robert Lewandowski, N'Golo Kanté et Jorginho. Pas de Lionel Messi, capitaine argentin, qui a également omis le Lusitanien de ses votes, misant plutôt sur Neymar, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Chez les capitaines des grosses nations, on notera que Sergio Busquets a voté pour un trio Messi-Lewandowski-Haaland, que Thiago Silva a donné des voix à Neymar, Lewandowski et Jorginho, alors qu'Eden Hazard a pris parti pour Benzema, De Bruyne et Jorginho. Harry Kane a lui considéré que Robert Lewandowski était le meilleur joueur de l'année, avec Messi et N'Golo Kanté derrière lui.

Quant à Karim Benzema, en plus des votes de son coéquipier belge du Real Madrid ou de Lloris et Deschamps, il a notamment reçu cinq points de Luka Modric, de Romain Ghanem Saiss, le capitaine du Maroc, du Norvégien Martin Odegaard, du sélectionneur algérien Djamel Belmadi, de Willy Sagnol (Géorgie), entre autres, et a aussi été énormément voté par les sélectionneurs et coachs africains. Kylian Mbappé lui a aussi gratté quelques premières places, venant notamment du sélectionneur malgache et ancien Parisien Eric Rabesandratana ou d'Hervé Renard, coach de l'Arabie Saoudite.