FIFA-The Best 2021 : Robert Lewandowski sacré meilleur joueur pour la deuxième année consécutive !

C’est le grand jour ! Après le sacre de Lionel Messi par France Football, c’est au tour de la FIFA de récompenser les meilleurs acteurs de l’année 2021. Au départ, ils étaient dix à prétendre à la victoire finale : Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Jorginho, N’Golo Kanté, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Mohamed Salah.

La suite après cette publicité

Mais depuis le 7 janvier dernier, l’étau s’était resserré et seuls Robert Lewandowski Mohamed Salah et Lionel Messi restaient en lice. Pour rappel, le Polonais du Bayern Munich avait été sacré l’an dernier, tandis que l’Argentin du Paris Saint-Germain avait été élu en 2019. Pour sa part, le pharaon de Liverpool n’avait pas fait mieux qu’une troisième place en 2018.

Lors de son gala virtuel organisé à son siège à Zurich, la FIFA a finalement récompensé Lewandowski. À 33 ans, l’attaquant munichois, élu par un panel de sélectionneurs, capitaines, journalistes et supporters, n’a donc pas vécu une deuxième désillusion après la victoire de Leo Messi au Ballon d’Or. Recordman du nombre de buts inscrits en une saison de Bundesliga (41), Lewandowski signe ainsi un doublé, après son sacre en 2020.

Après avoir battu le record de Gerd Müller, Lewandowski conclut donc cette année 2021 en beauté. « Je suis honoré de gagner cette récompense, j’en suis fier. Je tiens à dédier ce trophée à mes coéquipiers, mon équipe et au staff qui m’ont permis de le remporter », a déclaré le Polonais lors de la cérémonie.

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!



🌎🇵🇱 Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI