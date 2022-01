FIFA The Best : les 3 finalistes dévoilés

Qui succèdera à Robert Lewandowski au palmarès du FIFA The Best ? L'instance dirigeante du football mondial a dévoilé ce vendredi les trois finalistes au titre récompensant le joueur de l'année 2021, désigné par un jury composé des capitaines, sélectionneurs et sélectionneuses de toutes les équipes nationales du monde, des suffrages en ligne des supporters, ainsi que les choix d'un panel de plus de 300 représentants des médias.

Ils étaient dix au départ (Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Jorginho, N’Golo Kanté, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Mohamed Salah), ils ne sont plus que trois. Et le Polonais, auteur d'une année tout bonnement incroyable sous le maillot du Bayern Munich (58 réalisations toutes compétitions confondues), sera ainsi favori à sa propre succession.

Le doublé pour Lewy ?

Mohamed Salah, étincelant sous le maillot de Liverpool, est le deuxième candidat en lice. Lionel Messi, lauréat de la Copa América avec l'Argentine et du Ballon d'Or France Football 2021, est le troisième larron. Qui décrochera la timbale ?

La FIFA lèvera le voile sur l'identité du vainqueur pour cette année 2021 le 17 janvier prochain, depuis son siège à Zurich (Suisse), sous la forme d'un gala virtuel. Faites vos jeux !