Angers veut rapatrier Angelo Fulgini

De retour en Ligue 1 seulement un an après sa relégation, le SCO d’Angers entend bien ne pas revivre une saison chaotique. Et la direction cherche donc à se renforcer pour pouvoir être compétitif et rivaliser avec les autres équipes du championnat. Dans ce sens, le mercato estival va permettre à Angers de faire quelques ajustements, notamment aux postes offensifs.

Selon nos informations, la direction étudie actuellement la possibilité de faire venir en prêt un ancien de la maison : Angelo Fulgini. Le milieu offensif évolue depuis un an du côté du RC Lens. Il avait quitté Angers en 2022 direction la Bundesliga et Mayence. Annoncé sur le départ des Sang et Or depuis, Angers veut en profiter pour le récupérer. Cette saison, le joueur de 27 ans a disputé 38 matches (3 buts et 2 passes décisives).