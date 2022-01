Sénégal - Cap-Vert : les compositions sont là

Les huitièmes de finale de la CAN se poursuivent avec un duel intéressant entre le Sénégal et le Cap-Vert. Les Lions de la Téranga optent pour un 4-3-3 Édouard Mendy dans les cages. Devant lui, Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo et Saliou Ciss forment la défense. Idrissa Gueye et Nampalys Mendy forment le milieu de terrain avec Pape Gueye. Seul en pointe, Famara Diédhiou est soutenu par Boulaye Dia et Sadio Mané.

De leur côté, les Requins Bleus s'articulent dans un 3-4-3 avec Vozinha comme dernier rempart. Il peut compter en défense sur Steven Fortès, Roberto Lopes et Stopira. Les rôles de pistons sont assurés par Jeffry Fortès et Dylan Tavares tandis que Kenny Rocha Santos et Patrick Andrade forment le double pivot. Enfin sur le front de l'attaque, Garry Rodrigues et Jamiro Monteiro accompagnent Ryan Mendes.

Les compositions

Sénégal : E. Mendy – B. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss – I. Gueye, N. Mendy, Gueye – Dia, Diédhiou, Mané

Cap-Vert : Vozinha – S. Fortès, Lopes, Stopira – J. Fortès, Andrade, Rocha Santos, D. Tavares – Rodrigues, R. Mendes, Monteiro