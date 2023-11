Nantes : Waldemar Kita justifie le limogeage de Pierre Aristouy

Onzième du classement de Ligue 1, à seulement quatre petits points de la place de barragiste, et incapable de remporter un match de championnat depuis quatre rencontres, le FC Nantes a décidé de licencier Pierre Aristouy. L’ancien coach des U19 nantais a été remplacé par l’expérimenté Jocelyn Gourvennec. Ce soir, Waldemar Kita a expliqué son choix.

«Il y a des détails au quotidien qui justifient cette décision. Et on a l’impression qu’on ne progresse pas. On n’a gagné que 5 matches depuis que Pierre est là, on a l’une des plus mauvaises défenses du Championnat… Il y a des choses qui apparaissent tellement logiques… J’ai voulu mettre en valeur et donner sa chance à quelqu’un qui était au club, un éducateur, qui n’était pas diplômé (du BEPF, un prérequis pour exercer en L1). C’était un choix audacieux, on a payé pour cette saison une pénalité de 25 000 euros par match, mais je l’assume. On n’a rien à reprocher à l’homme mais un club vit également à travers ses résultats. On est dans une Ligue à 18 clubs, il faut être vigilant», a-t-il déclaré à L’Équipe.