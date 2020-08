Bernard Tapie explique au PSG la recette pour gagner la Ligue des Champions

Les joueurs du Paris Saint-Germain vont disputer la première finale de Ligue des Champions de l'histoire du club. Si au cours de ces dernières années, la malédiction avait touché les Parisiens et ses supporters, cette année pourrait être la bonne, tant les joueurs du PSG affichent une confiance en eux et un état d'esprit irréprochable. Mais pour l'emporter il faut quelque chose de bien précis, un supplément d'âme. Et qui de mieux placé que Bernard Tapie pour en parler ? Seul vainqueur de la Ligue des Champions, avec l'OM en 1993, l'ancien président phocéen a forcément des conseils à donner.

Interrogé par Le Parisien sur la recette pour parvenir à l'emporter, Bernard Tapie s'est montré très clair. «Oui, et elle s’appelle l’expérience. En 1991, pour la première finale de l’OM (perdue 5-3 aux tirs au but contre l’Etoile rouge de Belgrade), j’ai fait n’importe quoi. On n’avait aucun joueur ayant disputé une finale, et on a commis l’erreur de s’enfermer entre nous. Résultat, on s’est mis une pression ridicule. Et ce qui aurait dû être un merveilleux moment est devenu presque une souffrance. En 1993, on a fait le contraire. Le PSG, j’en suis sûr, va faire pareil.»

S'amuser, le maître mot

Un premier conseil qui semble en effet respecté par le PSG. Certes, le club de la capitale vit en vase clos, en raison du coronavirus, dans son luxueux hôtel privatisé, mais l'ambiance apparaît clairement détendue depuis leur arrivée à Lisbonne. Bernard Tapie se montre confiant quant aux chances du PSG face au Bayern Munich. « Mais si je dois être objectif, si vous m’aviez laissé, en début de saison, le choix de diriger une équipe pour gagner cette coupe, je n’aurais pas hésité : j’aurais pris ce PSG. Cette équipe a tout pour la remporter », a-t-il ainsi lâché.

L'amusement et le relâchement doivent être les maîtres mots pour réussir à prendre le dessus sur le club bavarois. « Paris sait qu’il possède des joueurs capables de gestes techniques exceptionnels. Et ces mecs-là doivent chercher à s’amuser. Si Paris joue avec de l’enthousiasme, il sera compliqué de rivaliser avec lui. » Des mots positifs en provenance de l'idole de Marseille qui arriveront peut-être jusqu'aux oreilles des Parisiens.