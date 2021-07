Amical : Rennes s'incline face à Getafe

Pour son troisième match amical de présaison, le Stade Rennais affrontait les Espagnols de Getafe lors de leur stage de préparation à Murcie. Les hommes de Bruno Génésio se sont inclinés 2 buts à 1 et restent sur trois matchs sans victoire cet été, après avoir été tenus en échec par Le Havre et le Standard de Liège. Il reste aux Bretons une dernière rencontre amicale, ce sera le samedi 24 juillet à 18 heures face à Levante.

Le Turc Enes Ünal ouvrait le score sur un beau coup franc direct à l'entrée de la surface de réparation (17e). Les Rennais poussaient en première période, mais n'arrivent pas à battre David Soria. Il aura fallu attendre le second acte et l'entrée de Serhou Guirassy pour revenir dans le match : l'attaquant de 25 ans provoquait un pénalty, qu'il transforma lui-même (57e). Mais le club de banlieue de Madrid reprenait l'avantage neuf minutes plus tard, également sur pénalty, grâce à Hugo Duro (66e). Malgré un rouge concédé par John Patrick Finn dans les dernières minutes après un deuxième carton jaune, Getafe s'adjuge son second succès en amical après Ibiza vendredi dernier.