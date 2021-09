Norvège : Erling Haaland a encore crevé l'écran

Un bon point de pris. La Norvège et les Pays-Bas ont partagé les points ce mercredi au Ullevaal Stadion, à Oslo (1-1). Erling Haaland (21 ans), auteur du but norvégien, a encore fait parler de lui. Sa prestation - une frappe sur le poteau, une autre occasion à son actif et une débauche d'énergie folle - a en effet impressionné. Son sélectionneur Stale Solbakken d'abord, qui l'a qualifié de «géant».

«Il a fallu un Erling complètement différent aujourd'hui. Il est allé au duel et a tenu le ballon à plusieurs reprises. C'est un peu ce que je lui ai demandé, car nous en avons besoin. Nous ne sommes pas Dortmund, et nous ne serons pas Dortmund. Du moins pas avant Noël», a lâché le technicien. Son homologue Louis van Gaal a lui aussi été marqué par la performance du jeune buteur du BVB.

Les louanges pleuvent

«Ils ont un attaquant fantastique, Haaland. (...) Il est très difficile de défendre contre Haaland avec autant d'espace», a analysé l'expérimenté entraîneur batave. Ses défenseurs confirment. «Nous avons dû nous concentrer tout le match. Parce qu'il est très fort et rapide. Ils cherchaient les contre-attaques tout le temps. Il est l'un des meilleurs attaquants du monde. Nous devions nous assurer que nous étions correctement positionnés», a ainsi déclaré Stefan de Vrij.

Même son de cloche pour Virgil van Dijk. «Nous ne l'avons pas assez poussé. Haaland a obtenu le ballon. Nous devons en tirer des leçons jusqu'à la prochaine fois. (...) C'est un grand attaquant, il faut l'admettre. Il a beaucoup de vitesse. Alors vous devez être bien préparé», a-t-il raconté en référence au but du natif de Leeds. Le capitaine oranje, qui revient d'une longue blessure au genou, n'a d'ailleurs pas été épargné dans la presse batave.

Van Dijk dans sa poche

«Soirée difficile, Haaland a fait suer Van Dijk», titre le Telegraaf. «Le tourbillon Haaland n'a pas été impressionné par Van Dijk», résume AD. Le central de Liverpool a d'ailleurs terminé la rencontre avec un doigt cassé à force de se frotter à lui... «Il s'est approché de moi et m'a dit : "putain, tu m'as cassé le doigt." Mais je ne sais pas comment», a confié l'attaquant au micro de la télévision norvégienne TV2.

Jamais rassasié, ce dernier semblait plutôt satisfait à l'issue de la partie. «Je pense que nous affrontions l'une des meilleures équipes nationales du monde. Nous avons très bien exécuté le plan et je pense que nous avons bien joué. Il y a des choses dans lesquelles nous devons nous améliorer, mais ce n'était pas si mal», a-t-il déclaré. Avec un Haaland à ce niveau-là, la Norvège peut rêver du Mondial 2022.