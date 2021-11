FIFA 22 : la nouvelle Team of the Week est tombée !

C'est le moment que tous les fans de FIFA Ultimate Team (FUT) attendaient. La Team of the Week (9e édition de la saison) est tombée, avec d'énormes joueurs qui devraient tenter beaucoup de monde. C'est le cas de Kylian Mbappé, qui est inarrêtable avec ce nouveau boost, d'un Ismaïla Sarr qui a été très fort avec le Sénégal, ou encore d'un Fashion Sakala pour les amateurs du championnat écossais. On vous présente tout ça dans cet épisode de FUT Express !

