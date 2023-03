France - Pays-Bas : la réaction à chaud de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Quelques instants après la grosse victoire acquise face aux Pays-Bas (4-0) pour son entrée en lice en qualifications de l’Euro 2024, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a tenu à féliciter ses joueurs pour les trois points glanés à domicile, malgré l’opposition néerlandaise amoindrie par une intoxication alimentaire et les blessures, avant d’aborder la prochaine rencontre, ce sera en Irlande dans trois jours.

«C’est une belle rentrée, même si les Pays-Bas ont eu quelques soucis avec leurs absences, ca n’enlève en rien ce qu’on a fait, avec cette ambiance. Ne pas prendre ce but, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de points positifs. Le match était plié à la mi-temps mais on reste appliqués. Gagner ce match chez nous, c’est important. Le déplacement en Irlande ? Comme toujours, on a peu de temps pour récupérer. On a un autre type de match là-bas et trois autres points à aller chercher.»

