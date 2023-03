Qualifs Euro 2024 : pour la première de capitaine Mbappé, l’équipe de France déroule face aux Pays-Bas

La suite après cette publicité

La France est bel et bien passée à autre chose. Pour sa première sortie, un peu plus de trois mois après la terrible désillusion en finale de la Coupe du Monde 2022, contre l’Argentine au Qatar, l’équipe de France n’a fait qu’une bouchée des Pays-Bas (4-0), ce vendredi, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Ce choc au Stade de France n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses, tant la bande à Mbappé, pour sa première en tant que capitaine des Bleus, a roulé sur une faible formation néerlandaise. Surtout en première période, avant de gérer au retour des vestiaires.

Car il ne fallait pas arriver en retard au Stade de France pour voir les vice-champions du monde en titre ouvrir le score. À l’origine du but en taclant dans les pieds de Taylor, Griezmann, parfaitement servi par Mbappé, n’a laissé aucune chance à Cillessen avec son pied gauche (1-0, 2e). Quelques minutes plus tard, c’était au tour d’Upamecano, après un cafouillage entre Kolo Muani, Rabiot et une sortie hasardeuse de Cillessen, de faire le break (2-0, 8e). Et alors que seul Wijnaldum avait donné un peu de travail à Maignan, juste avant que Berghuis ne soit repris au dernier moment par Theo Hernandez (10e), Kolo Muani s’est effacé sur une ouverture de Tchouameni pour laisser Mbappé planter le troisième but (3-0, 21e).

À lire

Vidéo : Twitter détruit Hugo Lloris après le pénalty arrêté par Mike Maignan

Mbappé double buteur pour sa première en tant que capitaine des Bleus

Sans une claquette de Cillessen sur un centre-tir vicieux de Theo Hernandez (28e) et une belle détente du gardien néerlandais sur une tête de Konaté (36e), l’addition aurait même pu être plus salée à la pause. Signe que rien n’allait dans les rangs des Oranje, Ronald Koeman a rappelé Taylor sur le banc pour lancer Weghorst dès la demi-heure de jeu. Malheureusement pour les spectateurs présents dans l’enceinte dionysienne, le second acte n’aura pas été aussi fou que les 45 premières minutes. Mais Mbappé, qui a déjà dépassé Benzema en équipe de France, a tout de même fini par réussir à s’offrir un doublé (4-0, 88e), après avoir buté à deux reprises sur Cillessen (52e, 79e), alors que Kolo Muani a manqué de justesse dans le dernier geste (59e).

La suite après cette publicité

Pour sa première dans la peau du n°1 des Bleus dans les buts, Maignan a lui constamment assuré (58e, 80e) et a embelli sa belle prestation en repoussant un penalty de Depay, après une main d’Upamecano sur une tête de Weghorst dans la surface (90e+5). Deschamps a pu profiter d’une deuxième période assez tranquille, à la maison, pour faire tourner et donner du temps de jeu à Diaby, Fofana, Camavinga et Giroud, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Avant de se rendre à Dublin, lundi (20h45), pour y défier l’Irlande, l’équipe de France entame de la meilleure des manières sa campagne pour les qualifications à l’Euro 2024 en Allemagne et prend d’emblée les commandes du groupe B. Au contraire des Pays-Bas, décevants, mais qui auront l’occasion de se racheter dans trois jours, contre Gibraltar.