Rumeurs de départ, PSG, Ballon d’Or.. les confidences de Mohamed Salah sur son année agitée à Liverpool !

L’exercice 2024-2025 aura certainement offert son lot d’émotions à Mohamed Salah. Auteur d’une saison flamboyante avec Liverpool, celui qui totalise aujourd’hui 33 buts et 23 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues restera forcément l’un des grands artisans du 20ème championnat remporté par le club de la Mersey. Leader d’attaque de la formation désormais entraînée par Arne Slot, l’international égyptien (103 sélections, 58 buts) a pourtant également connu quelques déceptions. Tombés face à Plymouth (D2), lors du 4e tour de la FA Cup, les Reds ont surtout vu leur rêve de Ligue des Champions s’arrêter net face au Paris Saint-Germain, qui s’apprête lui à retrouver l’Inter Milan en finale le 31 mai prochain. Interrogé au cours d’un entretien accordé à France Football, l’ancien joueur de Chelsea et l’AS Roma est d’ailleurs revenu sur cette déconvenue.

Salah félicite le PSG

«Je dois être honnête. Le PSG a fait un très bon match aller. Nous avons été tellement chanceux. Alisson a fait le meilleur match de sa carrière à Liverpool. Ils ont été très malchanceux. Puis ils sont venus à Anfield. Et c’est nous qui avons été malchanceux parce que nous avons touché le poteau deux ou trois fois, ils ont sauvé des ballons sur leur ligne une ou deux fois. Donc nous avons aussi été malchanceux. (…) C’était leur jour et j’ai serré les mains des joueurs après, je leur ai dit : ''Félicitations, allez la gagner !'' et c’est tout. Nous étions très en forme toute la saison, et sur le seul mois de mars, nous avons un léger coup de mou. Et nous rencontrons la meilleure équipe d’Europe à ce moment», avouait ainsi le principal concerné, visiblement pas rancunier. Pourtant, cet échec pourrait bien s’avérer rédhibitoire dans la course au Ballon d’Or. Longtemps annoncé comme le grand favori, le gaucher d’1m75 semble aujourd’hui détaché, qui plus est au regard des performances exceptionnelles réalisées par Ousmane Dembélé ou encore Lautaro Martinez.

Conscient des conséquences de cette élimination, le numéro 11 des Reds n’a pourtant pas totalement dit adieu à cette distinction… «Ce n’est pas entre mes mains mais, évidemment, qu’un jour j’aimerais gagner le Ballon d’Or pour mon peuple. Quand on vient d’un village d’Égypte, enfant, c’est compliqué de rêver du Ballon d’Or. C’est en venant à Liverpool que j’ai commencé à me dire que, peut-être, un jour… Mais si je ne le gagne pas, ma carrière sera quand même réussie. Je n’ai que 32 ans (33 en juin), plusieurs lauréats ces dernières années étaient des trentenaires (Cristiano Ronaldo, 31 ans en 2016, 32 ans en 2017 ; Modric, 33 en 2018 ; Messi 32 en 2019, 34 en 2021, 36 en 2023 ; Benzema, 34 en 2022). Donc, qui sait ? Et puis, la saison prochaine s’annonce passionnante avec la défense de notre titre avec Liverpool et la Ligue des champions, la CAN avec l’Égypte (fin 2025-début 2026, au Maroc) et, je l’espère, le Mondial (été 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique). Et vous connaissez déjà mon ambition : tout gagner».

Des négociations complexes à gérer

Plus que jamais déterminé, Salah est enfin revenu sur sa récente prolongation. Et pour cause. Outre les considérations purement sportives, l’ailier des Reds a également dû jongler tout au long de la saison avec ce contexte contractuel globalement flou. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain mais également pisté par l’Arabie saoudite, le joueur de 32 ans - au terme d’interminables négociations - finissait pourtant par prolonger son contrat de deux saisons avec Liverpool. Une situation qui n’a, semble-t-il, pas vraiment perturber le chouchou d’Anfield. «Il faut croire que finalement c’était un sacré atout car j’ai réalisé la meilleure saison statistique de ma vie (49 matches, 33 buts et 23 passes décisives toutes compétitions confondues avec son club). L’éventualité que ce soit ma dernière saison ici m’a peut-être donné l’envie d’en profiter au maximum, et de tout donner pour gagner ce titre que j’avais promis. J’avais cet état d’esprit : si le club ne veut pas me prolonger, pas de souci, finissons le mieux possible afin que je parte par la grande porte».

S’il reconnaît que la possibilité d’un départ était bien réelle, Mohamed Salah est désormais pleinement focalisé sur les objectifs futurs du club. «C’était un peu bizarre, on marchait vraiment très fort cette saison et il y avait cette négociation qui n’était pas simple. Finalement, tout est bien qui finit bien : on est champions et je reste deux saisons de plus. Je suis sûr d’être une légende de Liverpool ! (rires) Plus sérieusement, aujourd’hui je suis dans l’action, je m’entraîne, je me prépare et je joue. Et, une fois à la maison, je mets toute mon attention sur ma famille. Donc, je n’ai pas vraiment le loisir de ressentir cela. Mais si vous me posez la question, alors, oui, je sais que je suis une légende. Vous savez, cette saison, malgré toute l’incertitude sur ma prolongation, les fans ont vu que je donnais tout, sans tricher, sans calcul. Et ici, peut-être plus que n’importe où ailleurs, c’est ce qu’ils respectent le plus». Alors, show must go on because you’ll never walk alone Mo !