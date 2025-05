Liverpool : l’anecdote de Mohamed Salah sur le Ballon d’Or

En course pour remporter le Ballon d’Or cette saison, Mohamed Salah réalise une saison absolument exceptionnelle sur le plan statistique, qui compense largement son élimination précoce en Ligue des Champions dans l’esprit des votants. Une récompense individuelle dont il avait déjà parlé avec son agent, quelques années plus tôt. «Cette fameuse année à Rome, j’étais au restaurant avec mon agent et il me dit : 'Si tu vas ailleurs, je suis sûr qu’un jour, tu pourras gagner le Ballon d’Or.' Moi je me disais : 'Mais de quoi il parle, il est fou ou quoi ?' Ça disait beaucoup de comment je me voyais», raconte l’Égyptien auprès de L’Equipe.

La suite après cette publicité

«Je suis rentré chez moi et j’ai commencé à gamberger : "Pourquoi est-ce qu’il me dit ça, comment il peut voir cela en moi alors que moi je n’arrive pas à le voir ? " Je ne sais pas pourquoi, ça a déclenché quelque chose en moi, j’ai eu envie de voir, moi aussi, cela en moi et j’ai commencé à lire des choses sur le développement humain. Cette conversation a été un déclencheur.» Sacré déclencheur en effet pour un joueur devenu cette saison le troisième meilleur buteur de l’histoire de Liverpool, à quelques encablures de la deuxième place détenue par Roger Hunt.