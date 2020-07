Milan AC : le partenariat avec Emirates prolongé

Un mariage qui dure. Entre le Milan AC et la compagnie aérienne Emirates, c'est l'amour fou. Une collaboration depuis 2007 et une union de 14 ans déjà. Et c'est parti pour encore prolonger l'idylle. Dans un communiqué, le club lombard a annoncé renouveler son partenariat avec Emirates pour 3 saisons supplémentaires.

Les deux parties se sont d'ailleurs réjoui de ce nouvel accord qui verra la compagnie aérienne rester sponsor principal sur le maillot rossonerro. Une relation gagnant-gagnant comme l'a qualifiée Casper Stylsvig, le directeur des recettes milanaises : « ce renouvellement témoigne de la valeur que les deux parties ont apportée à la table tout au long de ce partenariat à long terme et collaboratif ».