Les stats effrayantes pour le PSG avant de défier le RB Salzbourg

Le Paris Saint-Germain se noie dans ses doutes avant son déplacement à Salzbourg en Ligue des Champions. Ce vendredi face à Auxerre (0-0), le club francilien a enchaîné son troisième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. Dans un match, pourtant dominé de la tête et des épaules, les hommes de Luis Enrique ne sont pas parvenus à trouver la faille, démontrant une fois de plus leurs grands problèmes de finition. Depuis qu’Opta analyse les statistiques (2006), aucune équipe n’avait cadré autant de frappes (11) sans trouver la faille dans un match de Ligue 1.

Dans un bilan plus personnel, Luis Enrique dispose du pire bilan comptable pour un entraîneur du Paris Saint-Germain depuis un certain Antoine Kombouaré en 2011. Avec 63% de victoires dans ses matchs en compétition officielle, contre 46% pour l’entraîneur actuel du FC Nantes. Si le manque de concurrence à l’échelle nationale garanti aux Parisiens une certaine tranquillité en Ligue 1, en Ligue des champions, la donne est tout autre. Selon les prévisions d’Opta, le Paris Saint-Germain aurait 42% de chances de terminer hors du top 24 et d’être directement éliminé de la Coupe aux grandes oreilles.