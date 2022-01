Samir quitte l'Udinese pour Watford

Il y a quelques jours, Watford annonçait l'arrivée de Hassane Kamara, le latéral gauche qui évoluait à l'OGC Nice. Mais les Hornets, actuellement seizièmes de Premier League, n'en ont pas fini avec le mercato hivernal. Car ce jeudi, le club anglais a officialisé l'arrivée d'un autre défenseur, Samir, en provenance de l'Udinese.

«Le Watford FC a le plaisir d'annoncer la signature du défenseur central brésilien Samir en provenance de l'Udinese pour un contrat jusqu'en juin 2025. Samir portera le numéro 22 pendant son séjour dans le Hertfordshire», peut-on lire dans le communiqué des Hornets.

It's official. ✅



Samir is a Hornet! 🇧🇷🐝 pic.twitter.com/ZUiLrYdgru