Leeds dévoile son nouveau maillot extérieur

Quelques jours après avoir dévoilé le maillot domicile de Leeds United pour l'exercice 2021-2022, adidas, sponsor des Peacocks après Kappa depuis la promotion des Peacocks dans l'élite l'an passé, et le club anglais viennent de présenter la tunique extérieure que porteront Marcelo Bielsa et ses hommes loin de leurs bases en Premier League cette année.

L'entreprise allemande a décidé de faire du classique pour ce kit «away» des pensionnaires d'Elland Road, s'inspirant des maillots conçus par le passé. Le bleu est ainsi mis à l'honneur sur ce maillot, alors que de nombreux motifs noirs éparpillés un peu partout sur le maillot viennent se marier à la couleur principale. Le col au ras du cou est lui aussi d'un bleu légèrement différent.

Le blanc est l'autre couleur présente sur cette nouvelle tunique que porteront Rodrigo, Kalvin Phillips ou encore Junior Firpo cette saison de l'autre côté de la Manche. Le logo d'Adidas, comme l'écusson de Leeds ou encore le sponsor maillot principal SBOTOP apparaissent en blanc, tout comme les trois bandes habituelles d'adidas au niveau des épaules.

Ce nouveau maillot extérieur sera disponible à l'achat en magasin le mercredi 4 août à partir de 9h (heure française) et en ligne à partir de 10h (heure française).

