Kipsta dévoile le ballon officiel de la Danone Nations Cup

La Danone Nations Cup, tournoi de Football faisant rêver les jeunes filles et garçons du monde entier, et son équipementier officiel Kipsta s’associent pour soutenir l’organisation à but non lucratif « Watering Minds » qui œuvre pour l’accès à l’eau potable dans les écoles.

Après avoir vendu des lacets en 2019 pour cette même cause, la Danone Nations Cup et Kipsta vont cette fois plus loin en mettant en vente la réplique du ballon officiel de la compétition au profit de Watering Minds. Chaque ballon acheté permettra à un enfant d’avoir accès à l’eau potable pendant un an par le biais de son école.

Aujourd’hui, dans le monde, un tiers des écoles n’a pas accès à l’eau potable. Un fléau contre lequel la Danone Nations Cup continue de lutter depuis 2019 en s'engageant et en encourageant les participants, ambassadeurs et supporters à se joindre à cette ONG. Dans le communiqué de presse de présentation du ballon, il est dit que: « grâce à ces nombreuses actions, 100 000€ ont déjà été récoltés et plus de 30 000 enfants en Inde ont ainsi pu avoir accès à une eau saine via leurs écoles. Sans eau, il n'y a pas de vie. Pas d'hydratation. Pas de football. »

Au niveau du design, on retrouve un dégradé de bleu représentant les couleurs emblématiques de la Danone Nations Cup. Chaque élément graphique rappelle un drapeau qui fait référence aux pays qui participent à cette compétition. Ces drapeaux sont associés et forment une vague soulignant le lien direct entre l'eau potable et le ballon. On retrouve également différentes inscriptions mettant en avant cette bonne cause.

Ce ballon est d'ores et déjà disponible sur le store de Decathlon et également en magasin au prix de 10€. Un ballon acheté offre un an d'accès à l'eau potable pour un enfant.