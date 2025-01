Neymar est de retour à Santos !

L’enfant prodigue est de retour, et il espère bien perpétuer son héritage. 12 ans après son départ de Santos pour le Barça, Neymar a fait le choix de revenir aux sources. Ces derniers mois, la star brésilienne avait pourtant fait l’objet de nombreux fantasmes : un retour au Barça, un jubilé à l’Inter Miami pour retrouver Messi, Busquets, Alba et Suarez, une signature à Flamengo, ou même encore au Chicago Fire, qui avait entamé des discussions avec son entourage comme nous vous le révélions.

Dans ce dossier ô combien tentaculaire, la seule certitude était de voir le Brésilien quitter l’Arabie saoudite, un an et demi après avoir rejoint le club d’Al-Hilal pour un juteux contrat à la fin de son aventure parisienne. Son passage n’aura été que relatif, le Brésilien ayant cumulé les blessures et les coups du sort, plus que les coups de génie. Au total : 7 petites rencontres, de quoi nourrir quelques signes d’agacement chez les dirigeants du club, et même chez son entraîneur Jorge Jesus, qui avait douloureusement déclaré qu’il n’avait tout simplement plus le niveau.

Retrouver la forme… et la sélection

S’enfoncer ou tenter de rebondir, Neymar avait le choix. Et a priori, le Brésilien a opté pour la seconde option en revenant chez lui, à Santos, là où ses premiers exploits avaient donné le vertige à tous les plus grands clubs d’Europe : «Il est parti, il revient. Le prince est de retour», a indiqué le club brésilien ce vendredi. À 32 ans, Neymar est donc face à son destin et se sait attendu, à l’heure où le Peixe nourrit de grandes ambitions pour son retour en Serie A brésilienne.

Mais personne n’est dupe, l’objectif du joueur sera dans un premier temps de se remettre sur pied. Avant de probablement retrouver la sélection, où il est attendu comme le grand messie. «Je sais que c’est mon dernier Mondial, ma dernière chance. Je vais faire tout ce qui est possible», avait-il confié récemment, alors que le sélectionneur Dorival avait, lui, affirmé son souhait de le rappeler pour le rassemblement de mars. Les prochaines semaines devraient mieux nous aider à savoir quelle direction prendra Neymar.