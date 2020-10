Ligue Europa : l'OGC Nice assure l'essentiel contre l'Hapoël Beer-Sheva, Arsenal et Benfica s'amusent

Après le match nul du LOSC contre le Celtic Glasgow notamment (2-2), la deuxième journée de la phase de poules de Ligue Europa se terminait ce jeudi soir. Sur sa pelouse de l'Allianz Riviera, l'OGC Nice recevait l'Hapoël Beer-Sheva avec pour objectif de lancer sa saison de C3 après la gifle reçue contre le Bayer Leverkusen (2-6). Patrick Vieira alignait ainsi un 3-4-3 avec un Dolberg plein axe et Gouiri sur la gauche. Et après une minute de silence suite à l'attentat qui a eu lieu un peu plus tôt dans la journée, les hostilités pouvaient débuter.

La suite après cette publicité

Dans leur enceinte, les Aiglons prenaient rapidement possession du ballon et les occasions arrivaient, avec la première mèche allumée par Kamara (6e). Le milieu français Schneiderlin tentait aussi sa chance (18e) mais ça ne donnait rien. Mais à force de subir, les visiteurs craquaient sur une nouvelle offensive niçoise. Oublié par la défense au second poteau sur un centre d'Atal, l'ancien Lyonnais Gouiri s'appliquait et ouvrait le score de l'intérieur du pied droit (23e, 1-0). Les locaux dominaient les débats et le score était de 1-0 à la pause après d'autres tentatives de Gouiri (30e) et Claude Maurice (34e) pour l'OGCN, et d'Or Dadya (38e) et Josué (45e) pour l'Hapoël Beer-Sheva.

Pepe buteur pour Arsenal, Pizzi en feu avec Benfica

Au retour des vestiaires, Patrick Vieira lançait Pelmard à la place de N'Soki et ses hommes continuaient leur bon travail. Si les visiteurs essayaient de profiter de leurs contres pour tenter d'inquiéter Benitez, les Aiglons tentaient de marquer ce deuxième but si précieux, mais Kamara ne cadrait pas (48e). Dans ce deuxième acte, les occasions n'étaient pas nombreuses et les deux équipes se livraient une belle bataille dans l'entrejeu. Mais les Niçois laissaient quelques espaces et Josué en profitait pour trouver la barre transversale (72e)... L'OGCN répondait avec Dolberg mais c'était à côté (75e). Le club du sud de la France s'imposait 1-0 après une ultime parade de Benitez (90e+3) et revenait à hauteur de toutes les autres équipes du groupe C.

Car dans les autres rencontres de la soirée, le Bayer Leverkusen se rendait par exemple à Prague pour y défier le Slavia. Suite à l'expulsion de Bellarabi (22e), les visiteurs se retrouvaient à dix et Olayinka offrait la victoire aux siens en fin de partie (80e, 1-0). Un résultat qui permettait au Slavia Prague de compter 3 points également. De son côté, Arsenal accueillait Dundalk à l'Emirates Stadium. Grâce à des réalisations de Nketiah (42e), Willock (44e) et Pepe (46e), les Gunners remportaient ce match 3-0. Benfica a également assuré sur sa pelouse en venant à bout du Standard de Liège sur le même score (Pizzi par deux fois, Waldschmidt).

Les résultats de 21h :

Groupe A

AS Roma 0-0 CSKA Sofia

CFR Cluj 1-1 Young Boys : Rondon (62e) ; Fassnacht (69e)

Groupe B

Arsenal 3 -0 Dundalk : Nketiah (42e), Willock (44e), Pepe (46e)

Molde 1-0 Rapid Vienne : Omoijuanfo (65e)

Groupe C

Slavia Prague 1 -0 Bayer Leverkusen : Olayinka (80e)

OGC Nice 1-0 Hapoel Beer-Sheva : Gouiri (23e)

Groupe D

Benfica 3 -0 Standard de Liège : Pizzi (49e s.p, 76e), Waldschmidt (66e s.p)

Rangers 1-0 Lech : Morelos (68e)

Groupe E

Omonia 1- 2 PSV Eindhoven : Gomez (29e) ; Malen (40e, 90e+2)

Grenade 0-0 PAOK

Groupe F